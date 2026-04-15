Трамп сказав, чи переймається поразкою Орбана на виборах і як ставиться до Мадяра

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував поразку свого союзника Віктор Орбан на парламентських виборах в Угорщині. Він заявив, що не стурбований результатом голосування і не вважає його проблемним.

Водночас Трамп позитивно оцінив майбутнього очільника уряду Петер Мадяр. Свою позицію він озвучив у коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу.

Як відреагував Трамп на результати виборів в Угорщині?

Президент США Дональд Трамп заявив, що не переживає через поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині, попри те що раніше відкрито підтримував чинного прем’єра.

Він наголосив, що не бачить у зміні влади в Угорщині проблеми та вже сформував позитивне враження про нового главу уряду.

Гадаю, новий прем’єр-міністр добре впорається зі своїми обов’язками – він хороша людина,

– заявив Трамп, коментуючи Петера Мадяра.

Водночас президент США додав, що особисто знайомий з політичним бекграундом нового прем’єра. Зокрема, він зазначив, що раніше Мадяр був у партії "Фідас" і мав такі ж погляди на імміграцію, як і в Трампа. Тому очільник Америки вважає, що "Петер буде хорошим прем’єром".

Окремо Трамп зазначив, що не впевнений, чи змінила б ситуацію його особиста участь у кампанії Орбана, зокрема поїздка до Будапешта замість віцепрезидента Джей Ді Венса.

"Він (Орбан) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина", – додав президент США.

Що відомо про вибори в Угорщині?