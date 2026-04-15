Трамп сказав, чи переймається поразкою Орбана на виборах і як ставиться до Мадяра
- Трамп заявив, що не переживає через поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині та позитивно оцінив майбутнього прем'єр-міністра.
- Він зазначив, що Мадяр має схожі погляди на імміграцію та політичний бекграунд, тому президент США вважає його хорошим вибором для прем'єрства.
Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував поразку свого союзника Віктор Орбан на парламентських виборах в Угорщині. Він заявив, що не стурбований результатом голосування і не вважає його проблемним.
Водночас Трамп позитивно оцінив майбутнього очільника уряду Петер Мадяр. Свою позицію він озвучив у коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу.
Як відреагував Трамп на результати виборів в Угорщині?
Президент США Дональд Трамп заявив, що не переживає через поразку Віктора Орбана на виборах в Угорщині, попри те що раніше відкрито підтримував чинного прем’єра.
Він наголосив, що не бачить у зміні влади в Угорщині проблеми та вже сформував позитивне враження про нового главу уряду.
Гадаю, новий прем’єр-міністр добре впорається зі своїми обов’язками – він хороша людина,
– заявив Трамп, коментуючи Петера Мадяра.
Водночас президент США додав, що особисто знайомий з політичним бекграундом нового прем’єра. Зокрема, він зазначив, що раніше Мадяр був у партії "Фідас" і мав такі ж погляди на імміграцію, як і в Трампа. Тому очільник Америки вважає, що "Петер буде хорошим прем’єром".
Окремо Трамп зазначив, що не впевнений, чи змінила б ситуацію його особиста участь у кампанії Орбана, зокрема поїздка до Будапешта замість віцепрезидента Джей Ді Венса.
"Він (Орбан) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина", – додав президент США.
Що відомо про вибори в Угорщині?
Вибори в Угорщині проводилися 12 квітня. За результатами підрахунку 98,93% голосів лідирувала "Тиса". Партія має отримати 136 місць у парламенті (52,44% голосів), "Фідес" – 56 місць (39,15% голосів), а партія Mi Hazánk ("Наша батьківщина") – 6 (5,77% голосів).
Після поразки на виборах в Угорщині партії Віктора Орбана "Фідес", один з найближчих його соратників – міністр закордонних справ Петер Сіярто – зник. Згодом з'ясувалось, що він перебував у відомстві, де ліквідовував документи. Це не дивно, адже під час передвиборчої кампанії з'явилося чимало компромату, пов'язаного з ним.
Під час виступу в Будапешті в ніч на 13 квітня лідер партії "Тиса" Петер Мадяр зробив перші заяви після перемоги на виборах. Він оголосив про намір збудувати "більш гуманну країну", а також плани відновити міцну співпрацю у межах Вишеградської групи, куди входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина.
Також Мадяр заявив, що Будапешт не буде чинити опір допомозі для України. Водночас він наголосив, що Угорщина перебуває у складній фінансовій ситуації й прагнутиме отримати кошти, призначені для неї як країни-члена ЄС.