Трамп вважає, що війна в Україні закінчиться "досить скоро"

Виступаючи в Давосі у четвер, 22 січня, Дональд Трамп говорив про війну в Україні. Він вважає, що вона закінчиться невдовзі.

Потім він назвав Україну "зіницею ока" Путіна. Про це пише видання SkyNews.

Що сказав Трамп?

У своєму виступі Трамп пригадав, що він уже "завершив вісім конфліктів".

А потім заявив, що війна в Україні теж нібито "скоро" закінчиться.

Я вважаю, що ще одна (війна – 24 Канал) закінчиться дуже скоро. Знаєте, це та, яка, як я думав, буде легкою. Вона виявилася, мабуть, найскладнішою,

– сказав американський президент.

Трамп також озвучив свої варіанти втрат на війні. За його словами минулого місяця загинуло 29 000 людей, переважно солдатів.

"Україна, Росія, подумайте про це, 29 000. 27 000 у попередньому місяці, 26 000 і позаминулого місяця", – зазначив він, додавши, що "це жахливо".

