Трамп вважає, що війна в Україні закінчиться "досить скоро"
- Трамп вважає, що війна закінчиться "досить скоро" і назвав Україну "зіницею ока" Путіна.
- За словами Трампа, минулого місяця загинуло 29 000 людей, переважно солдатів.
Виступаючи в Давосі у четвер, 22 січня, Дональд Трамп говорив про війну в Україні. Він вважає, що вона закінчиться невдовзі.
Потім він назвав Україну "зіницею ока" Путіна. Про це пише видання SkyNews.
Що сказав Трамп?
У своєму виступі Трамп пригадав, що він уже "завершив вісім конфліктів".
А потім заявив, що війна в Україні теж нібито "скоро" закінчиться.
Я вважаю, що ще одна (війна – 24 Канал) закінчиться дуже скоро. Знаєте, це та, яка, як я думав, буде легкою. Вона виявилася, мабуть, найскладнішою,
– сказав американський президент.
Трамп також озвучив свої варіанти втрат на війні. За його словами минулого місяця загинуло 29 000 людей, переважно солдатів.
"Україна, Росія, подумайте про це, 29 000. 27 000 у попередньому місяці, 26 000 і позаминулого місяця", – зазначив він, додавши, що "це жахливо".
Трамп у Давосі: останні новини
22 січня Трамп має зустрітися із Зеленським. Вони планують обговорити мирне врегулювання війни в Україні.
Напередодні президент Трамп уже виступав на форумі у Давосі. Тоді він зробив заяву, що США "досить близько" до мирної угоди між Україною та Росією.
Також американський президент запропонував створення Ради миру для врегулювання російсько-української війни. Також критикував ООН за неефективність.