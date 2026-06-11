США захоплять ключовий іранський нафтоекспортний вузол – острів Харк, – Трамп

Дональд Трамп окрім погроз знову вдарити по Ірану, також заявив, що США захоплять іранський острів Харк. Мовляв, станеться це у "недалекому майбутньому".

Про це 11 червня президент США написав у своїй соцмережі.

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Які плани в Трампа на Харк?

Американський лідер стверджує, що "у певний момент" незабаром захопить острів Харк у Перській затоці, який обробляє 90% експорту сирої нафти Ірану.

У недалекому майбутньому ми встановимо контроль над островом Харк та іншими ключовими об'єктами нафтової інфраструктури й повністю контролюватимемо їхній нафтовий та газовий ринок – так само, як ми зробили це у Венесуелі, що дає чудові результати як для Венесуели, так і для Сполучених Штатів Америки,

– написав Трамп.

У CNN зазначили, що острів є економічною артерією Ірану. За оцінками експертів, для захоплення чи атаки на острів Вашингтон має залучити значну кількість наземних військ. Від цього адміністрація Дональда Трампа наразі утримується.

Водночас американські війська вже завдавали авіаударів по військових об'єктах Харка, але навмисно не зачіпали критичну нафтову інфраструктуру.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував також завдати "дуже потужних ударів" по Ірану вночі.

До цього, у ніч проти 11 червня, американській військові знову били по іранських об'єктах. У США заявили, що це початок нової серії "ударів самооборони". Натомість Тегеран заявив, що зупиняє транспортування нафти та газу через Ормузьку протоку.