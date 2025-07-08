Трамп запевнив Зеленського, що США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть, – WSJ

Дональд Трамп заявив, що США відновлять постачання зброї в Україну, щоб допомогти їй протистояти російським атакам. Це відбулося на тлі місяців безуспішних спроб залучити Москву до переговорів про припинення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

До теми У Пентагоні сказали, яку саме зброю отримає Україна за вказівкою Трампа

Яку позицію зайняв Трамп щодо військової допомоги Україні

Під час зустрічі із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 7 липня Дональд Трамп заявив, що українці повинні мати змогу захистити себе. Тому США доведеться надіслати більше зброї до України для цього.

Журналісти зазначають, що слова американського лідера стали найпереконливішим свідченням того, що він вирішив посилити оборону Києва менш ніж через тиждень після того, як стало відомо, що Пентагон затримує партію зброї, призначеної для України.

У заяві пізно в понеділок речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що за вказівкою президента Трампа Міністерство оборони США надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе.

Водночас у виданні наголошують, що у п'ятницю під час телефонної розмови Трамп заявив Президенту України Володимиру Зеленському, що він не несе відповідальності за зупинку постачання зброї до Києва.

За словами джерел, знайомих з розмовою, Трамп заявив, що він доручив провести огляд запасів боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану, але не наказав департаменту заморозити постачання зброї.

Розмова із Зеленським відбулася невдовзі після того, як Трамп публічно заявив, що він "дуже розчарований" і "не досяг жодного прогресу" у мирній угоді для України під час окремої розмови у четвер з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови Трамп закликав Путіна припинити війну, але Путін відмовився, за словами Кремля.

За словами джерел, Трамп запевнив Зеленського, що США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити,

– пише WSJ.

Також відомо, що Рада національної безпеки Білого дому збереться у вівторок, щоб обговорити нові постачання зброї Україні, повідомили два джерела, обізнані з цією зустріччю.

Журналісти зазначили, що пауза в постачанні зброї до України, про яку повідомлялося минулого вівторка, здивувала частину уряду США, зокрема Державний департамент, багатьох членів Конгресу, а також Київ.

Зеленський після телефонної розмови з Трампом натякнув, що в України може бути привід для оптимізму.

"Це, мабуть, була найкраща розмова за весь цей час, вона була максимально продуктивною. Я вдячний за готовність допомогти", – сказав Зеленський під час вечірнього звернення 5 липня.

Серед зупиненого постачання зброї були протиракетні комплекси-перехоплювачі Patriot, зенітні ракети AIM-120, гаубичні снаряди, ракети AGM-114 Hellfire, ракети GMLRS для озброєння ракетних установок Himars, протитанкові ракети Stinger і гранатомети.