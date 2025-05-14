В ОП прокоментували слова Трампа про "хороші новини для України"

Президент США Дональд Трамп натякнув, що найближчими днями можуть з'явитися "хороші новини" щодо війни між Росією та Україною.

У відповідь на це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері 24 Каналу закликав ставитися до подібних заяв з обережністю.

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"Маємо спокійніше реагувати на повідомлення про "хороші новини", адже наші партнери постійно роблять такі анонси. Треба дочекатися фактичної реалізації того, про що говорить президент України. Він глибоко розуміє, що йдеться про надзвичайно складні процеси, зокрема – про переговори", – зауважив Подоляк.

Хороші новини передбачають 4 пункти

Радник голови ОПУ наголосив, що справжні "хороші новини" для України – це:

Всеосяжне припинення вогню, яке триватиме не день – два задля пропаганди в Росії, а щонайменше 30 днів і більше;

Механізми міжнародного моніторингу та фіксації порушень. Якщо Росія повторно порушить домовленості, як це було у 2014 році, це має бути публічно задокументовано;

Гарантії безпеки для України;

Визнання суб'єктності України у міжнародних процесах.

Що може наблизити кінець війни

Подоляк також згадав про нещодавнє рішення суду щодо катастрофи рейсу MH17.

"Якби ще у 2014 чи 2015 році було офіційно визнано, що Росія збила пасажирський літак, унаслідок чого загинули 298 людей – громадяни європейських країн, Малайзії, Австралії, – це могло б стати запобіжником від війни", – наголосив Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що сам факт переговорів ще нічого не означає. Якщо йти шляхом примусу Росії до миру – через посилення військової допомоги Україні, підвищення вартості війни для Москви, обмеження сировинного експорту та доступу до фінансових сервісів – це можуть бути справді хороші новини, які наблизять кінець війни.

Якщо просто говорити, що "завтра щось буде добре", це ж не обов'язково, м'яко кажучи, буде добре,

– підкреслив Подоляк.

Оскільки Україна має справу з Росією, яка системно порушує домовленості, якщо не відчуває тиску та не зазнає втрат.