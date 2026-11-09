"Це буде цікаво": Трамп анонсував саміт із Путіним і Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп наступного тижня вирушить до Китаю, де планує зустрітися з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном. Американський лідер зазначив, що ключовою темою переговорів стане денуклеаризація.

Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами в ефірі LiveNOW from FOX. Відповідаючи на запитання щодо тристороннього саміту, очільник Білого дому підтвердив готовність обговорити широке коло глобальних питань.

Що сказав Трамп про можливу зустріч з Сі і Путіним?

Як зазначив американський лідер, перемовини охоплять різноманітні міжнародні виклики та безпекову ситуацію.

Я збираюся вирушити до Китаю... І одна із зустрічей, думаю, буде з президентом Путіним і президентом Сі. Це буде цікаво. Ми обговоримо безліч питань, у тому числі денуклеаризацію. Але будемо говорити про найрізноманітніші речі,

– сказав Дональд Трамп.

Раніше офіційний Пекін підтверджував, що дипломати ведуть консультації щодо організації тристороннього саміту лідерів на полях заходу АТЕС, який має відбутися 18 – 19 листопада в китайському місті Шеньчжень.

У Кремлі теж висловлювали сподівання, що на полях саміту Путін зможе провести двосторонню зустріч з Трампом, а також тристоронню з Сі Цзіньпіном.

Видання WSJ писало, що Росія пропонує провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни в Україні на своїх умовах без участі Києва.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Китай не планує проводити саміт зі США та Росією щодо завершення війни в Україні. Про це він розповів після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. За словами Штайнмайєра, китайський лідер вважає, що війною мають займатися самі європейці.