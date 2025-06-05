Трамп заявив що "розуміє" Путіна після спецоперації "Павутина"

Президент США Дональд Трамп заявив, що розуміє Володимира Путіна після нещодавньої успішної операції України, у межах якої завдали ударів по 4 військових аеродромах Росії.

Відповідну заяву він зробив у четвер, 5 червня, під час спільного брифінгу з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом в Овальному кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Яку заяву зробив Трамп

Американський президент знову повторив свої минулі заяви про те, що, мовляв, повномасштабного вторгнення Росії в Україну не сталося, якби він переміг на виборах президент США у 2020 році замість Джо Байдена.

Коментуючи останні дії Володимира Путіна після телефонної розмови, яка відбулася у середу, 4 червня, Дональд Трамп відповів, що російський диктатор, нібито "зазнав удару", маючи на увазі нещодавню успішну операцію СБУ.

Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри,

– заявив президент США.

Водночас він припустив, що Володимир Путін насправді хоче захопити Україну повністю.

Нагадаємо, Служба безпеки України 1 червня провела безпрецедентну й унікальну спецоперацію з одночасного ураження 4 військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується авіація агресора.