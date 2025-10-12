Сподіваюся, що вдасться переконати Путіна та Зеленського припинити вбивати усіх, – Трамп
- Дональд Трамп висловив сподівання, що зможе завершити війну в Україні.
- Президент США наголосив, що зупинив сім війн.
Дональд Трамп похизувався, що поклав кінець сімом війнам у світі. Президент США висловив сподівання, що йому вдасться завершити війну в Україні.
Своїми думками американський лідер поділився із онукою Кай під час гри у гольф. Відео розмови з дідом дівчина виклала у ютубі через свій акаунт, передає 24 Канал.
Дивіться також На війні в Україні зник безвісти доброволець з Румунії: він був воїном 3 ОШБр
Що сказав Трамп про війну в Україні?
На початку відео онука питає в діда, як справи у Білому домі. У відповідь Трамп каже, що він чудово проводить час. Президент США хвалиться, що з командою зумів зупинити сім війн.
Сподіваюся, що вдасться переконати Путіна та Зеленського припинити вбивства,
– додав політик.
Під час пресконференції 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна, мовляв, скоро сядуть за стіл переговорів. Раніше він висловлював розчарування Володимиром Путіним через його непоступливість.
Президент США наголосив, що очільник Кремля його підвів. Попри це, американський лідер поспішив подякувати Путіну за те, що той визнав гідним його на здобуття Нобелівської премії миру.
Що ще відомо про позицію Трампа до війни в Україні?
6 жовтня Дональд Трамп розповів, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо передачі Україні "Томагавків". Однак передусім він хоче дізнатися, як саме українці планують використовувати ці ракети.
За даними Financial Times, після низки розчарувань, які змусив пережити його Путін, Трамп посилив розвідувальну підтримку України. З липня 2025 року США надають Україні більше інформації щодо енергетичних об'єктів Росії. У Вашингтоні вірять, що ударами по економіці агресора зможуть примусити Путіна сісти за стіл переговорів.
Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу припустив, що тема далекобійної зброї Tomahawk – це останній елемент тиску Трампа для того, аби спробувати посадити Путіна за стіл перемовин. Росіяни це відчувають.