Трамп заявив, що США зараз ведуть напружені переговори з Іраном

На тлі наближення до раніше оголошеного дедлайну американський президент Дональд Трамп заявив про проведення напружених переговорів з Іраном стосовно закінчення конфлікту на Близькому Сході.

Про це він повідомив у коментарі для Fox News.

Що сказав Трамп про переговори з Іраном?

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістів про проведення його адміністрацією складних переговорів з Іраном на тлі дедлайну, у разі недотримання якого він погрожував атакувати енергетичну інфраструктури.

Зараз ми ведемо запеклі переговори,

– заявив він.

Які варіанти розглядають?

За даними CNN, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф запропонував американській та іранській сторонам продовження дедлайну на ще щонайменше два тижні, дотримуючись до того часу припинення вогню.

Його пропозиція також передбачає можливість розблокування Ормузької протоки впродовж цього часу. Зауважимо, що Пакистан спільно з Єгиптом, Туреччиною та Саудівською Аравією виступає посередником між країнами.

Дональд Трамп, як повідомляє Clash Report, у відповідь лише похвалив пакистанського прем'єр-міністра. Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначала, що президент відреагує після ознайомлення з пропозицією.

Що цьому передувало?