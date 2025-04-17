Трамп назвав точну дату, коли буде підписана угода про корисні копалини

Україна та США готуються до укладання угоди про надра. Дональд Трамп розповів, коли її підпишуть.

У березні США представили новий варіант угоди про надра. Наступні тижні Київ формував свою позицію. 11 квітня пропозиції української сторони щодо договору про ресурси були передані американській команді, передає 24 Канал.

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Угоду підпишуть вже скоро

"У нас є угода щодо корисних копалин, яку, я думаю, буде підписано в четвер, наступного четверга, незабаром", – сказав Трамп 17 квітня.

Нагадаємо, що нова адміністрація США хоче за рахунок угоди про ресурси повернути виділену Києву допомогу з початку повномасштабного вторгнення, а також отримати прибутки від українських мінералів.

За даними ЗМІ, США тривалий час наполягали, що, буцімто, борг України становить понад 300 мільярдів доларів. Пізніше вони таки знизили цю суму до 100 мільярдів доларів.

Українська сторона, зі свого боку, не визнає минулу допомогу боргом і прагне отримати кращі умови.