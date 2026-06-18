У них справи йдуть непогано, – Трамп про становище України у війні

Президент США заявив, що Україна "тримається добре" у війні проти Росії. Дональд Трамп при цьому згадав і про чудове військове обладнання українців, зокрема, американське.

Про це він сказав у коментарі для журналістів.

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Що сказав Трамп про ситуацію на фронті в Україні?

Очільник Білого дому зазначив, що Сили оборони продовжують чинити опір російській агресії, попри перевагу країни-агресорки в ресурсах.

Україна робить усе досить добре. Росія – велика країна з більшою армією. Але Україна тримається. У них чудове обладнання, зокрема наше. Не забувайте про це, у них справи йдуть непогано,

– висловився Трамп.

Проте інша ситуація створила неоднозначний "післясмак" від висловлювань Трампа й поставила під питання позицію Вашингтона щодо допомоги Києву.

Нагадаємо, що у Версалі під час зустрічі Трампа з Макроном, журналіст поставив американському лідеру запитання про подальшу підтримку України з боку США, однак Трамп не відповів і не прокоментував ситуацію, лише посміхнувся у бік камер.

Яка думка Трампа щодо можливої угоди між Зеленським і Путіним?

Президент США під час інтерв'ю для The Guardian сказав, що український і російський лідери нібито обидва хочуть знайти рішення для припинення війни, проте "не знають, як це зробити".

Дональд Трамп вважає, що "щось має статися", адже Росія зазнає значно більших втрат, ніж Україна.