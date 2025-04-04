"Готовність Путіна і Зеленського": Рубіо заявив, що безкінечних перемовин не буде
- Марко Рубіо заявив, що США не братимуть участі у нескінченних переговорах, якщо Росія не налаштована на досягнення миру.
- Держсекретар зазначив, що Росія і Володимир Путін мають незабаром ухвалити рішення щодо готовності до миру.
Державний секретар США Марко Рубіо пояснив після гучної заяви Дональда Трампа стосовно мирних переговорів між Росією та Україною, зазначивши, що безкінечних перемовин не буде.
Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 4 квітня, під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Рубіо пояснив ситуацію після заяви Трампа
Марко Рубіо наголосив, що Дональд Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах. За його словами, США переглянуть свою позицію, якщо Росія просто тягне час у питанні переговорів і не налаштована на досягнення миру.
Ми скоро будемо знати, чи Росія серйозно ставиться до миру. Якщо так, це буде чудово. Якщо ні, треба буде переоцінювати наше положення. і те, що ми будемо робити з цим. Але знову ж таки, ми в тій самій позиції. Ми хотіли б знати, чи мир можливий, і ми зараз дивимося чи Росія готова до миру,
– заявив він.
Держсекретар додав, якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів, тоді "скоро, а не за півроку Росія і Володимир Путін мають ухвалити рішення, чи готові вони до миру, чи ні".
До слова, незадовго до цього, американський президент висловив впевненість у можливості США досягти успіху у взаємодії з Росією щодо України, стверджуючи, що і Володимир Зеленський, і Володимир Путін "готові до угоди про перемир'я".