Трамп заявив, що зробить "дуже велике та дуже позитивне" оголошення до понеділка

Дональд Трамп анонсував "дуже велике та дуже позитивне" оголошення перед поїздкою на Близький Схід. Президент США пообіцяв розкрити деталі вже найближчими днями.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.

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Яке оголошення збирається зробити Трамп

Під час розмови з журналістами Трамп нагадав про свою заплановану поїздку на Близький Схід, зокрема до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару. Після цього він неочікувано анонсував важливе оголошення, яке зробить перед поїздкою.

Думаю, до цього ми зробимо дуже, дуже важливе оголошення. Настільки велике, наскільки це можливо. І я не скажу вам, про що. Але воно буде – і воно дуже позитивне. Це оголошення буде зроблено або в четвер, або в п'ятницю, або в понеділок перед нашим від'їздом,

– заявив Трамп.

Президент США додав, що це буде одне з найважливіших оголошень за останні роки, яке стосуватиметься "певного предмета – дуже важливого предмета". Щоправда, інших подробиць він наразі не повідомив.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що Україна і Росія "знаходяться на етапі", коли хочуть укласти угоду про припинення вогню. Він також додав, що в середньому за тиждень на війні помирають понад 5 тисяч осіб.