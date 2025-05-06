Трамп анонсировал важное объявление перед визитом в Саудовскую Аравию / Фото GettyImages

Дональд Трамп анонсировал "очень большое и очень позитивное" объявление перед поездкой на Ближний Восток. Президент США пообещал раскрыть детали уже в ближайшие дни.