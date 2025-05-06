Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.
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Дональд Трамп анонсировал "очень большое и очень позитивное" объявление перед поездкой на Ближний Восток. Президент США пообещал раскрыть детали уже в ближайшие дни.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.
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