Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

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