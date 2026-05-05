ЗСУ кращі за будь-кого в Європі, вони ліпші за будь-яких союзників США по НАТО, – Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв про війну в Україні, Збройні сили та керівництво держави. Він високо оцінив бойові спроможності ЗСУ, назвавши їх найсильнішими в Європі.

Про Володимира Зеленського він також не забув згадати. Ці заяви Трамп зробив під час інтерв'ю Salem News Channel.

Що сказав Трамп про ЗСУ?

Дональд Трамп заявив, що українська армія демонструє найвищий рівень боєздатності серед усіх європейських країн і навіть перевершує деяких союзників США по НАТО.

ЗСУ кращі за будь-кого в Європі. Вони кращі за будь-яких союзників США по НАТО,

– сказав Трамп.

Він також наголосив, що ефективність української армії значною мірою тримається на міжнародній військовій підтримці. Адже, за його словами, ЗСУ мають можливість битися, тому що, незалежно від того, чи чудова техніка, чи не зовсім, вона дає необхідний для війни ресурс.

"Вони мають можливість воювати завдяки тому, що отримують озброєння. Без цього було б набагато складніше", – сказав Трамп.

Окремо президент США згадав систему постачання озброєнь, пояснивши, що США продають зброю НАТО, а вже Альянс передає її Україні. Коментуючи перебіг війни, Трамп заявив, що Україна перебуває під тиском і втрачає позиції.

"Вони (Україна) втрачають територію", – зазначив він, додавши, що втрати зазнає і російська сторона.

Що сказав Трамп про Зеленського?

Трамп заявив, що має нормальні робочі відносини з президентом України, хоча іноді між ними виникали напружені ситуації.

Мені подобається Зеленський. Він хитрий хлопець, і ми хочемо досягти врегулювання (війни в Україні, – ред.),

– сказав Дональд Трамп.

Він також згадав про один з епізодів їхньої взаємодії в Білому домі, який назвав "дещо різким".

Окремим блоком Трамп розкритикував політику адміністрації Джо Байдена щодо підтримки України. Він зазначив, що обсяги допомоги, які передавалися Україні, "є абсурдними". Він наголосив, що США фактично не повинні були нести настільки значне фінансове навантаження.

Що ще відомо про відносини Трампа та Зеленського?

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що відносини між президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом перейшли у більш напружену фазу. За його словами, ситуація змінилася після повернення Трампа до Білого дому, коли очікування швидкого завершення війни не справдилися.

Волкер пояснив, що початковий підхід Трампа до війни був доволі прямолінійним – він розраховував на швидке завершення конфлікту через переговори та поступки сторін.

"Коли Трамп повернувся у Білий дім, то прагнув швидко закінчити війну за простою логікою: Росія сильніша – Україна має поступитися. Він не знав деталей і здивувався, коли це не спрацювало", – зазначив Волкер.

За його словами, додатковим фактором стало розчарування Трампа як у позиції Росії, так і в динаміці війни загалом. Особливу увагу Волкер звернув на епізод, який, на його думку, став переломним у сприйнятті ситуації. Зустріч у Ватикані, за словами колишнього спецпредставника, роздратувала Трампа, бо він хоче, щоб війна вже закінчилася, а цього не відбувається.

За словами Волкера, Трамп продовжує виходити з логіки швидкого політичного врегулювання, однак реальна ситуація на фронті цьому не відповідає. Він також наголосив, що американська адміністрація прагне швидкого завершення війни, але стикається з обмеженнями як політичного, так і військового характеру.

Волкер вважає, що у разі зміни балансу сил Трамп може переглянути свою позицію щодо України.