Трамп зробив дивну заяву про зруйновані "прекрасні башточки" в Україні

5 червня канцлер Німеччини та Дональд Трамп провели зустріч в Овальному кабінеті. Під час публічного обговорення війни в Україні президент США здивував висловлюванням про "найпрекрасніші вежі" у світі.

Змальовуючи наслідки повномасштабного вторгнення, Трамп висловив жаль з приводу зруйнованих українських міст, які б процвітали, якби не було війни, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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"Башточки" Трампа

Політик додав, що у цих містах "були б їхні прекрасні башточки, ці вежі - найкрасивіші у світі, але їх більше немає з нами".

Трамп наголосив, що ці вежі "розбиті в друзки, лежать на землі мільйоном шматків, вражені ракетами, бомбами та кулями".

Президент США не уточнював, які саме руїни він мав на увазі. Можна припустити, що американський лідер говорив про дзвіниці знищених в Україні храмів. А їх справді чимало. Кілька сотень святинь розбомблено на Донеччині, на Луганщині, а також на Київщині та на Харківщині.

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До слова, під час зустрічі із Мерцом Трамп порівняв війну Росії та України з "божевільною бійкою дітей".