Він не хоче домовлятися, – Трамп знову різко розкритикував Зеленського

Дональд Трамп у ніч на 16 жовтня за Києвом укотре звинуватив українську владу у небажанні вести мирні переговори з Росією. Жорстка риторика пролунала на тлі загострення взаємин США й України напередодні американських виборів до Конгресу.

Американський телеканал Newsmax під час ефіру програми Finnerty з Білого дому передавав інтерв'ю президента США, який виступив із серією жорстких заяв у бік Володимира Зеленського. 24 Канал перекаже, про що там мовилося.

Що сказав Трамп про Зеленського та переговори з Росією?

Розмова Дональда Трампа з ведучим Робом Фіннерті стосувалася перспектив завершення війни в Україні, внутрішньої політики та світових цін на енергоносії. Розмова відбувалася на тлі підготовки до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада 2026 року.

Під час інтерв'ю президент США повторив своє припущення про те, що йому набагато легше вести перемовини з Володимиром Путіним, ніж з Володимиром Зеленським. Трамп також знову висловив сумнів у готовності Києва до дипломатичного врегулювання.

Зеленський не та людина, з якою нам легко мати справу. Я не фанат Зеленського. Вони знищили Україну,

– заявив Трамп.

Варто зазначити, що тезу про знищену країну президент США підкріпив посиланням на слова якоїсь невідомої українки з неназваного інтерв'ю, подаючи це як загальний настрій громадян. Але щодо перспективи миру Трамп все ще оптимістичний.

Відповідаючи на пряме запитання Фіннерті про те, чи завершиться війна до кінця його президентського терміну, Трамп вкотре висловив думку, що "це має скоро завершитися". Але чомусь, на його думку, не за Зеленського.

Думаю, якщо вони зрештою й укладуть якусь угоду у тому чи іншому вигляді, то не з ним. Він не хоче домовлятись. Говорить, що хоче, але насправді ні,

– сказав Трамп.

Окрім політичних оцінок, президент США знову вдався до аналізу військових дій під Києвом на початку вторгнення. Він вкотре озвучив свою абсурдну тезу, що повномасштабний наступ мав бути короткочасним, але, мовляв, російські танки загрузли у багнюці.

Ось що говорив Дональд Трамп про Володимира Зеленського: дивіться відео Newsmax

Чому спалахнув новий конфлікт між Трампом і Зеленським?

Справжньою причиною роздратування Дональда Трампа є ситуація на світовому ринку енергоносіїв. Президент США намагається за будь-яку ціну знизити ціни на паливо напередодні виборів у США, тож 11 жовтня в односторонньому порядку оголосив про "енергетичне перемир'я" між Росією та Україною, а ще й уклав угоду з Путіним щодо постачання дизелю.

Володимир Зеленський у цей самий час підтвердив, що українські сили призупиняли атаки на три дні. Проте Росія проігнорувала домовленості та продовжила обстрілювати українську енергосистему. Через це Зеленський заявив: "З нас досить", – і наказав відновити удари по об'єктах на території Росії.

Тепер Трамп звинувачує Зеленського у спробах зірвати порятунок світу від паливної кризи. Хоча ця криза виникла через самого Трампа та блокування Ормузької протоки, а мізерні обсяги дизелю, які може продати Росія, аж ніяк світ не врятують.