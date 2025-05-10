Трамп звернувся до Росії та України з посланням: який меседж він хотів донести

Президент США Дональд Трамп звернувся з новим закликом до миру. Американський лідер адресував його як Росії, так і Україні.

Проц це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції в Овальному кабінеті.

Дивіться також Одна площа – різні інтереси: хто й чому приїхав на парад до Путіна і як Росія прориває блокаду

Що сказав президент США Росії та Україні

Дональд Трамп зазначив, що хоче заявити обом сторонам протистояння – час закінчити цю війну.

Росія та Україна кожного тижня втрачають близько 5000 солдатів та інших людей. Я вважаю, що цю безглузду війну слід закінчити. Це моє послання для лідерів обох країн,

– сказав президент США.

Зауважимо, днем раніше Трамп та Зеленський провели телефонну розмову. Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала її "гарною", зазначивши, що лідери говорили про повне 30-денне перемир'я. Прессекретарка висловила надію, що "обидві країни погодяться на це"