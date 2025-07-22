Трамп звинуватив Обаму у спробі перевороту та зраді: що відповів 44-й президент США

Дональд Трамп висловився про 44-го президента США Барака Обаму. Американський лідер заявив, що той має бути головною мішенню Міністерства юстиції у кримінальному розслідуванні про нібито фальсифікацію фактів щодо втручання Росії в президентські вибори США.

Окрім цього, на думку Трампа, Обама є зрадником і начебто намагався влаштувати переворот. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розмову президента США з журналістами в Овальному кабінеті, яку цитує Politico.

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Що Обама відповів Трампу?

Наразі об’єктами розслідування є колишні глави ЦРУ та ФБР, яких звинувачують у неправдивих свідченнях у Конгресі про те, що Росія діяла на користь Трампа під час передвиборчої кампанії 2016 року. Проте президент США вважає, що саме Обама очолював спроби пов'язати його з Росією та підірвати президентську кампанію 2016 року.

Це була зрада. Це всі можливі злочини разом. Це неспростовний доказ, що Обама був зрадником і намагався влаштувати переворот,

– заявив американський лідер.

Він також вважає, що потрібно притягнути до відповідальності за "поширення фейків" й колишню Держсекретарку США Гілларі Клінтон.

Окрім цього, Трамп опублікував ШІ-відео, в якому натякнув на арешт Барака Обами з кадрами, де 44-го президента США арештовують правоохоронці. Відео з'явилося після доповіді, в якій йшлося про те, що адміністрація Обами нібито приховала інформацію про відсутність впливу Росії на вибори 2016 року.

Як повідомляє The Guardian, 44-й президент США відреагував на такі звинувачення та назвав заяви Трампа обурливими. Він заявив, що таким чином американський лідер намагається відвернути увагу від актуальних внутрішніх проблем. Обома підкреслив, що такі звинувачення сміховинні і є спробою відвернути громадськість.