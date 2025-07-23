Кроме этого, по мнению Трампа, Обама является предателем и якобы пытался устроить переворот. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор президента США с журналистами в Овальном кабинете, который цитирует Politico.

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Что Обама ответил Трампу?

Сейчас объектами расследования являются бывшие главы ЦРУ и ФБР, которых обвиняют в ложных показаниях в Конгрессе о том, что Россия действовала в пользу Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Однако президент США считает, что именно Обама возглавлял попытки связать его с Россией и подорвать президентскую кампанию 2016 года.

Это была измена. Это все возможные преступления вместе. Это неопровержимое доказательство, что Обама был предателем и пытался устроить переворот,

– заявил американский лидер.

Он также считает, что нужно привлечь к ответственности за "распространение фейков" и бывшего Госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Кроме этого, Трамп опубликовал ИИ-видео, в котором намекнул на арест Барака Обамы с кадрами, где 44-го президента США арестовывают правоохранители. Видео появилось после доклада, в котором говорилось о том, что администрация Обамы якобы скрыла информацию об отсутствии влияния России на выборы 2016 года.

Как сообщает The Guardian, 44-й президент США отреагировал на такие обвинения и назвал заявления Трампа возмутительными. Он заявил, что таким образом американский лидер пытается отвлечь внимание от актуальных внутренних проблем. Обома подчеркнул, что такие обвинения смехотворны и являются попыткой отвлечь общественность.