Тепер через ядерку: Трамп знову накинувся з критикою на Папу Римського

Американський президент Дональд Трамп вкотре звинуватив Папу Римського Лева XIV. Цього разу він заявив, що понтифік нібито наражає на небезпеку католиків через можливу ядерну зброю Ірану.

Про це він повідомив в інтерв'ю з радіоведучим Г'ю Г'юїтом, повідомляє The Independent.

З чого усе почалося?

Нагадаємо, у лютому 2026 року Дональд Трамп згадував про справу Джиммі Лая у контексті переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, оскільки зробив звільнення магната одним із пріоритетів своєї зовнішньої політики.

Раніше гонгконзького активіста засудили до 20 років позбавлення волі через порушення закону про національну безпеку Гонгонгу. Цю справу називають символом придушення свободи слова і демократичних свобод.

Bloomberg повідомило, що Дональд Трамп заявив, що наступного тижня порушить питання стосовно бізнесмена під час зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном у Китаї, що, за даними агентсва, є насамперед в його інтересах.

На думку аналітиків, Дональд Трамп бачить у звільненні Лая можливість для "укладення великої угоди" з Китаєм, що принесе йому так звані репутаційні бонуси як успішному переговорнику, здатному визволяти політв'язнів.

Як це пов'язано з конфліктом?

У цьому контексті Г'ю Г'юїт запропонував американському президенту закликати Папу Римського Лева XIV втрутитися у цю ситуацію, щоб урятувати бізнесмена, проте Дональд Трамп натомість вдався до критики понтифіка.

Ну, Папа Римський волів би говорити про те, що для Ірану нормально мати ядерну зброю,

– сказав він.

За словами Дональда Трампа, понтифік нібито вважає прийнятним наявність ядерної зброї в Ірані. На думку американського президента, подібна позиція Лева XIV може наражати на небезпеку католиків та інших людей.

Утім, зауважимо, що жодної офіційної та підтвердженої інформації стосовно подібних заяв Папи Римського про ядерну зброю Ірану немає. Натомість він раніше неодноразово звертався із закликами до країн позбутися її.

Що цьому передувало?

У лютому агентство Reuters повідомило, що Ватикан відмовився від участі в Раді миру на запрошення американського президента Дональда Трампа. Там підтримали ООН, яке має займатися врегулюванням конфліктів.

Після початку війни на Близькому Сході міністр оборони США Гегсет закликав американців молитися за перемогу в Ірані "в ім'я Ісуса". Натомість Лев XIV заявив, що бажання панувати над іншими суперечить "шляху Ісуса".

Після цього президент Дональд Трамп звинуватив Папу Римського у слабкості та політичних помилках. Папа Лев XIV незадовго після цього заявив, що не має наміру вступати в публічні суперечки і виступатиме за мир.

Прем'єр-міністрерка Італії Джорджія Мелоні згодом розкритикувала президента через його вищезгадані висловлювання у бік понтифіка. На її думку, подібна риторика є неприйнятною, а позиція Лева XIV є зрозумілою.

До речі. На думку аналітиків, суперечки з Папою Римським можуть негативно вплинути на рейтинг Дональда Трампа, оскільки понтифік має велику підтримку серед консервативних католиків у Сполучених Штатах.