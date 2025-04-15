"Це дивна думка": у Sky News розбили аргументи Трампа, що Зеленський і Байден винуваті у війні

Нещодавно Трамп видав обурливу заяву, звинувативши у війні Зеленського та Байдена. Аналітик з питань оборони відкидає заяву лідера США щодо цього.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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В Sky News розбили аргументи Трампа, що Зеленський і Байден винуваті у війні

В Sky News аналітик з безпеки та оборони Майкл Кларк обговорював ситуацію в Україні.

Відповідаючи на запитання щодо коментарів Трампа про те, що троє людей (Путін, Зеленський і Байден) відповідальні за допущення війни, Кларк відкинув цю думку.

Ця думка про те, що українці якимось чином дали вдертися на свою територію, що у війні винна Україна, просто дивна,

– сказав аналітик.

Також він додав, що важко вести переговори з "тими, хто хоче тебе вбити".

"Говорити про те, що Зеленському якось треба було вести переговори з росіянами, які за три дні намагалися захопити всю Україну, це повертатися до старого: дуже важко вести переговори з тим, хто хоче тебе вбити", – сказав Кларк.

Аналітик зазначив, що "очевидно" російська атака на Суми на вихідних, під час якої загинули 34 людини, включно з дітьми, "явно чинить на нього певний тиск", і Трамп намагається дистанціюватися від звинувачень.