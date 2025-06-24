Трампа номіновано на Нобелівську премію миру за врегулювання війни між Іраном та Ізраїлем

23 червня Дональд Трамп заявив, що йому вдалося досягти перемир'я на Близькому Сході і воно, мовляв, триватиме "вічно". Втім, вже наступного дня Іран та Ізраїль обмінялися авіаударами.

Цікаво, що в Ізраїлі погодилися на перемир'я. В Ірані натомість твердять, що домовленостей щодо припинення вогню нема, передає 24 Канал.

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Трампа висунули на Нобелівську премію миру

Попри те, що ситуація на Близькому Сході залишається усе ще нестабільною, конгресмен Палати представників США, республіканець від штату Джорджія, Бадді Картер висунув Трампа на премію миру.

Він надіслав листа до Нобелівського комітету миру, у якому заявив, що Трамп відіграв "надзвичайну та історичну роль" у завершенні "збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном і запобіганні отриманню найбільш смертоносної зброї на планеті державним спонсором тероризму №1 у світі".

За словами Картера, Трамп "вдався до сміливих і рішучих дій, щоб зупинити ядерні амбіції Ірану".

Він зазначив, що лідерство Трампа під час цієї кризи "втілює саму суть того, що прагне вшанувати Нобелівська премія миру: прагнення до миру, запобігання війнам і сприяння міжнародній гармонії".

Картер наголосив, що президент Трамп продемонстрував мужність та ясність, "подарувавши світу рідкісну надію". "З огляду на це, я з повагою подаю цю номінацію Дональда Трампа, 47-го президента США, на розгляд для присудження Нобелівської премії миру", – завершив свій лист політик.

Це не перший раз, коли Трампа номінують на цю премію, хоча він досі її не отримував.

На початку цього року конгресмен Даррел Ісса, республіканець від Каліфорнії, також висував Трампа на премію, аргументуючи це його "вражаюче ефективним впливом" на мир у світі після перемоги на президентських виборах 2024 року.