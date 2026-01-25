У Кремлі негативно оцінили політичні методи Дональда Трампа. Росіяни вважають, що політичний стиль американського президента не відповідає їхньому курсу на формування багатополярного світу.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Що кажуть у Кремлі про Трампа?

За словами Пєскова, американський лідер Трамп звик все вирішувати "через силу". В Росії такий метод, мовляв, називають "нахиляти через коліно".

"І ті, хто нахиляється, вони будуть далі нахилятися. Головне – цього не робити нам", – додав прессекретар Кремля.

Окремо Пєсков висловився про європейських політиків. На його думку, нинішнє "бідне" покоління лідерів ЄС "не здатне протистояти наполегливості Трампа".

Також прессекретар Путіна звинуватив Європу у лицемірстві. Як приклад він навів реакцію на публікацію президентом США приватного листування з президентом Франції. Аргументував Пєсков це тим, що подібного обурення не було, коли Макрон публікував розмову з Путіним.

Нещодавні заяви Кремля