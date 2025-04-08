Попри те, що Трамп – їхній вождь: які сили можуть наблизити імпічмент президента США

В США пройшли масові протести проти впровадження Дональдом Трампом консервативної політики та через низку його виконавчих указів. Американці активно виступають проти чинного президента, що, зокрема, може розхитати крісло під ним.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, за яких умов може відбутися імпічмент Дональда Трампа. Також протести проти його політики та агресивних дій Ілона Маска відбулись у столицях європейських країн.

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Американці почали прокидатися

Фесенко зазначив, що в найближчій перспективі імпічмент Трампа неможливий, тому що республіканці – його прихильники – мають більшість в Сенаті і в Палаті представників. Тому зараз навіть неможливо ухвалити рішення про початок процедури імпічменту.

Якісь зрушення можуть відбутися лише тоді, коли почнуть хитатися саме представники Республіканської партії,

– наголосив він.

Перші паростки цього процесу вже є. Декілька конгресменів виступили проти митної політики Трампа щодо до Канади. Вони розуміють, що це великий ризик для економіки регіонів, за якими вони пов'язані.

Тому попри те, що Трамп друг, політичний соратник і навіть вождь республіканців, є проблеми, які турбують їхніх виборців, і тут вже починаються певні коливання,

– підкреслив політолог.

Водночас в процесі накопичення економічних і соціальних проблем, пов'язаних з митною політикою Трампа, а також зі скороченням у федеральних відомствах через діяльність Ілона Маска, поступово почнуть формуватися, на думку Фесенка, критичні оцінки в середовищі Республіканської партії.

Зверніть увагу! 5 квітня по Сполучених Штатах Америки прокотилась хвиля протестів проти внутрішньої та зовнішньої політики Дональда Трампа. У всіх 50 штатах пройшли масові мітинги. Зокрема, на протести у центрі Вашингтону зібралися тисячі учасників. Вони вишикувались уздовж Коннектикут-авеню, тримаючи плакати з гаслами: "У США немає королів" та "Депортувати Маска".

Щодо негативних оцінок діяльності Трампа серед виборців, які голосували за нього, але не були послідовними прихильниками, то вони напевно також розчаровані.

Ці люди, імовірно, голосували проти Джозефа Байдена, можливо їм не подобалась політика Демократичні партії і вони вибрали Трампа, який, як їм здавалося, покращить економічну ситуацію в країні. А зараз вони бачать абсолютно протилежне,

– наголосив він.

Проте противники Трампа в Демократичній партії, позапартійні і ті, кому не подобається нинішня ситуація в США, почали прокидатися і проявляти свою протестну активність.

Це лише початок, на думку Володимира Фесенка, і вирішальним чинником впливу на Трампа стануть не протести, адже він їх буде ігнорувати. Але коли критичні настрої проникнуть в середовище республіканців, тоді для президента США виникне дуже небезпечна ситуація щодо імпічменту.

Нагадаємо, що сенатор-республіканець Тед Круз спрогнозував "криваву лазню" свої партії на проміжних виборах 2026 року через митну війну, яку оголосив Дональд Трампа.

Також у Сенаті з’явився двопартійний законопроєкт, ініційований сенатором Чаком Граслі щодо повернення контролю над тарифною політикою до Конгресу. Відповідно до нього, нові мита автоматично скасовуватимуться через 60 днів, якщо їх не підтримає законодавчий орган. Також має працювати механізм для скасування тарифів у будь-який час.