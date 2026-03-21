Третя світова війна, ймовірно, вже почалася, – президент Сербії Вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Третя світова війна, ймовірно, вже могла розпочатися. За його словами, глобальний конфлікт триває, хоча офіційно це не визнається.

Він також попередив про ризики масштабної ескалації та навіть застосування ядерної зброї. Про це повідомляє Berliner Zeuntung.

Яку гучну заяву зробив Вучич?

Президент Сербії Александр Вучич зробив резонансну заяву про глобальну безпекову ситуацію. На його думку, світ уже перебуває у стані великого конфлікту.

Третя світова війна, ймовірно, вже почалася. Ми цього офіційно не називаємо війною, але реальність така, що світ уже перебуває у стані глобального протистояння. Кожен день ми бачимо, як країни борються за ресурси, енергетичну безпеку, стратегічні матеріали та військову перевагу. Конфлікти, які відбуваються в різних регіонах, від України до Близького Сходу, лише посилюють цю напруженість, і зупинити її буде надзвичайно складно,

– заявив Вучич.

За його словами, нинішнє протистояння проявляється у боротьбі за ресурси, вплив і геополітичне домінування. Він наголосив, що подібні процеси вже відбувалися в історії та призводили до масштабних воєн.

"Ми живемо у світі, де великі держави вже не приховують, що готуються до довготривалого протистояння. І хоча офіційно ніхто не оголошує глобальної війни, по факту йде масштабна боротьба за вплив, економічні ресурси та стратегічну безпеку. Якщо цей процес не буде контролюватися дипломатією, він може перерости у катастрофічний конфлікт з невідомими наслідками для всього світу", – зазначив сербський лідер.

Вучич також підкреслив, що сучасні конфлікти можуть перерости у значно ширшу війну, якщо не буде ефективних механізмів стримування. На його думку, ситуація залишається вкрай небезпечною. Окремо він не виключив ризиків ядерної ескалації у разі подальшого загострення.

Президент Сербії звернув увагу на зміну глобального балансу сил і трансформацію міжнародного порядку. За його словами, нинішня система вже не відповідає реаліям і потребує переосмислення.

