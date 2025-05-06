У Європі та США напружені можливим початком Третьої світової війни: The Guardian назвало загрозу

Більшість американців і європейців переконані у тому, що Третя світова війна може розпочатися через 5 – 10 років, і на їхню думку вона буде ядерною. Найбільш імовірною причиною цього називають можливий конфлікт з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Водночас зафіксували й іншу тривожну тенденцію серед європейців стосовно напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.

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Які побоювання у європейців та американців

Від 41 до 55% населення Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, і 45% американців прогнозують глобальний конфлікт найближчими роками. Близько 68 – 76% прогнозують використання ядерної зброї, а кожен третій вважає, що війна знищить більшість людства.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, від 57 до 73% респондентів вважають, що Третя світова війна призведе до більших людських втрат, ніж Друга світова, а значний відсоток – 25 – 44% – не виключає загибелі більшості населення планети.

Лише меншість європейців, орієнтовно 16 – 44%, вірить у здатність їхніх збройних сил їх захистити, попри те, що від 66 до 89% допускає можливість втягнення їхньої країни у війну. Водночас 71% американців висловили довіру своїм військовим.

Своєю чергою від 72 до 82% західних європейців і 69% американців вважають головним джерелом загрози Росію. Другою за ймовірністю причиною конфлікту респонденти вважають ісламський тероризм. Втім, є й інша тривожна тенденція.

Зазначається, що велика частина європейців, особливо в Іспанії (58%), Німеччині (55%) та Франції (53%), розглядає напруженість у відносинах зі США як серйозну або помірну загрозу миру на континенті.

До слова, раніше висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на конференції послів заявила, що Росія вже воює проти Європейського Союзу, наголосивши на низці інцидентів.