Трибунал для Путіна майже готовий: розроблено юридичні та технічні документи

Група держав Core Group завершила розробку технічних та юридичних документів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Його планують заснувати на базі Ради Європи.

Про це оголосив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе за підсумками засідання Core Group у Страсбурзі 19-21 березня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Трибунал для Путіна майже готовий

Були фіналізовані три ключові документи:

проєкт двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи щодо створення спецтрибуналу,

статут трибуналу,

проєкт розширеної часткової угоди щодо його управління.

Наступним етапом стане політичний розгляд цих документів країнами-учасницями групи.

Берсе привітав завершення підготовчої роботи, наголосивши, що Рада Європи готова до швидкого запуску трибуналу й закликав держави продемонструвати політичну волю для його створення.

Я вітаю успішний результат засідання ключової групи та завершення підготовки необхідних техніко-юридичних документів для створення спеціального трибуналу в межах Ради Європи,

– наголосив Берсе.

Ідея заснування спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії обговорюється з 2022 року. Однак практичний прогрес у цьому питанні довгий час був відсутній.

4 лютого 2025 року, під час 13-ї зустрічі Core Group, був затверджений проєкт статуту трибуналу. Тоді ж досягнуто домовленості про його запуск на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи.