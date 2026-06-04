Угоду підпишуть вже завтра: Дмітрієв анонсував будівництво тунелю між Росією та США

Спецпосланець очільника Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що Росія та США планують побудувати тунель між Чукоткою та Аляскою. Відповідну угоду планують підписати вже в п'ятницю, 5 червня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Яку угоду укладуть Росія та США?

Кирило Дмитрієв на полях Петербурзького міжнародного економічного форумі (ПМЕФ) прокоментував будівництво тунелю через Берингову протоку.

За його словами, проєктування буде продовжено.

У нас буде новина. Завтра (5 червня, – 24 Канал) ми підписуємо угоду про те, що продовжуємо проєктування тунелю, тож тунель буде. Ми займаємося проєктуванням, це буде один із великих інфраструктурних проєктів між нашими країнами,

– сказав спецпосланець Путіна.

Раніше Дмитрієв також зазначав, що тунель, який міг би з'єднати Росію та Аляску через Берингову протоку, можна збудувати менш ніж за вісім років, а його вартість не перевищить 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, перший проєкт з'єднання Євразії та Північної Америки з'явився ще 1890 року – це була ідея губернатора штату Колорадо Гілпіна. Згодом проєкт зацікавив американських залізничних магнатів.

На початковому етапі йшлося не про тунель, а про комбіновану систему залізничного й поромного сполучення. Вагони планували перевозити з боку Аляски криголамними поромами до Чукотки, де теж хотіли прокласти залізницю.

До слова, 4 червня також стало відомо, що США та Росія відновили поштовий обмін, який був призупинений після початку повномасштабної війни в Україні. Зазначається, що перша партія відправлень уже прибула до Росії.