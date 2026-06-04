Об этом сообщают российские СМИ.

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Какое соглашение заключат Россия и США?

Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал строительство тоннеля через Берингов пролив.

По его словам, проектирование будет продолжено.

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У нас будет новость. Завтра (5 июня, – 24 Канал) мы подписываем соглашение о том, что продолжаем проектирование тоннеля, поэтому тоннель будет. Мы занимаемся проектированием, это будет один из крупных инфраструктурных проектов между нашими странами,

– сказал спецпосланник Путина.

Ранее Дмитриев также отмечал, что тоннель, который мог бы соединить Россию и Аляску через Берингов пролив, можно построить менее чем за восемь лет, а его стоимость не превысит 8 миллиардов долларов.

Напомним, первый проект соединения Евразии и Северной Америки появился еще в 1890 году – это была идея губернатора штата Колорадо Гилпина. Впоследствии проект заинтересовал американских железнодорожных магнатов.

На начальном этапе речь шла не о тоннеле, а о комбинированной системе железнодорожного и паромного сообщения. Вагоны планировали перевозить со стороны Аляски ледокольными паромами до Чукотки, где тоже хотели проложить железную дорогу.

К слову, 4 июня также стало известно, что США и Россия возобновили почтовый обмен, который был приостановлен после начала полномасштабной войны в Украине. Отмечается, что первая партия отправлений уже прибыла в Россию.