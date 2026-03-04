На Туреччину летіла балістика з Ірану: сили ППО знешкодили ракету

У середу, 4 березня, Іран випустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Боєприпас успішно ліквідували сили ППО.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Дивіться також Чому обрання сина Хаменеї лідером Ірану стане найгіршим варіантом для Близького Сходу

Іран атакував Туреччину: що відомо?

У середу, 4 березня, системи спостереження зафіксували балістичну ракету під час її запуску з території Ірану та проходження повітряного простору Іраку й Сирії. Боєприпас летів у напрямку Туреччини.

Силам ППО НАТО у Східному Середземномор'ї вдалось успішно знищити повітряну ціль.

У Міноборони згодом з'ясували, що уламки ракети протиповітряної оборони упали у районі Дертйол турецької провінції Хатай. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Всі необхідні кроки для захисту нашої території та повітряного простору будуть вжиті рішуче та без вагань. Нагадуємо, що ми залишаємо за собою право реагувати на будь-які ворожі дії проти нашої країни,

– додали у турецькому міністерстві.

Водночас у Міноборони закликали усі сторони утриматись від дій, які здатні спричинити ескалацію конфлікту у регіоні, а також наголосили, що консультації з НАТО та іншими союзниками триватимуть й надалі.

Які ще країни атакував Іран?