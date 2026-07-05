Польща могла таємно передати Україні ракети для Patriot

У березні 2026 року польський уряд без згоди парламенту міг таємно передати Україні ракети для систем Patriot. Ці ракети Польща купила у США для створення власної багатошарової системи протиповітряної оборони.

Про це у соцмережі Х заявив співголова ультраправої й антиукраїнської польської партії "Конфедерація" та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак.

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Чи справді Польща передала Україні дефіцитні ракети до Patriot?

За словами Босака, це були єдині ракети, мала Польща для перехоплення російських "Іскандерів", розгорнутих у Калінінградській області.

Він також наголосив, що якщо інформація про передачу Україні ракет для Patriot підтвердиться, це стане скандалом. Адже уряд ухвалив це рішення в обхід Сейму.

На тлі цієї ситуації Босак запропонував ухвалити закон, який заборонятиме передавати польське озброєння за кордон без згоди парламенту.

Наразі в уряді Дональда Туска не коментували заяву віцеспікера Сейму.

У коментарі виданню Polsat News заступник глави Міноборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що "перелік переданої допомоги є секретним".

Тим часом у президента Навроцького допустили, що інформація, поширена Босаком, правдива. Глава Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач зазначив, що це "дуже ймовірно".

Крім того, він стверджує, що польський уряд нібито поступився Україні своєю чергою на отримання ракет для Patriot від американських виробників.

Польща розсекретить усі поставки військової допомоги Україні

Увечері 5 липня з'явилася заява глави міноборони Польщі Косіняк-Камиша. Він повідомив, що після консультацій із прем'єр-міністром Дональдом доручив розсекретити інформацію про всю військову допомогу, передану Україні у 2022 – 2026 роках.

Міністр уточнив, що президент Польщі був поінформований про кожну передачу допомоги – нині це Кароль Навроцький, раніше – Анджей Дуда.

Він також доручив Службі військової контррозвідки, з'ясувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю.

Ми живемо в умовах війни біля наших кордонів, і будь-які дії, що суперечать національним інтересам Польщі, ставлять під загрозу безпеку польських громадян,

– наголосив Косіняк-Камиш.

Що відомо про загострення відносин Польщі та України?

Інформація про таємні дії польського уряду з'явилася на тлі нової хвилі напруження у відносинах між країнами.

Польща заявила, що не буде передавати Україні обіцяні МіГ-29, натомість спише їх. У Варшаві пояснили це рішення тим, що Київ зірвав домовленості. Україна нібито спершу погодилася обміняти на винищувачі свої безпілотні технології, але потім передумала через історичну суперечку.

Нагадаємо, що усе почалося з того, що Володимир Зеленський присвоїм назву "імені Героїв УПА" одному з підрозділів ССО. Це викликало обурення у поляків, які вважають представників УПА винними у Волинській трагедії.

Оскільки Київ відмовився перейменовувати підрозділ, президент Навроцький відібрав у Зеленського орден Білого Орла. У знак протесту усі колишні президенти України та низка чиновників повернули польські нагороди.

Рішення Верховної Ради про створення Національного пантеону видатних українців у Варшаві оцінили як "провокацію".