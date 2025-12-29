Складні та тривалі: Туск зробив заяву про мирні переговори

Політик заявив, що мирні переговори щодо України залишаються складними та далекі від завершення, а ключові рішення ще не прийняті. Участь США у гарантіях безпеки сприймають як важливий сигнал, але конфліктні питання все ще потребують врегулювання.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у своїх соціальних мережах, передає 24 Канал.

Чому переговори далекі від завершення?

За словами Дональда Туска, Захід і Україна можуть зазнати поразки в переговорах. Це станеться якщо Росії вдасться посіяти розбіжності між партнерами та нав'язати власні умови мирного врегулювання.

Водночас польський прем'єр назвав заяву про готовність США долучитися до гарантій безпеки для України важливим і позитивним сигналом. Він підкреслив що попри це мирні переговори залишаються складними й ще далекі від завершення.

Нагадаємо! Раніше Володимир Зеленський заявляв, що мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки – на 100%.

Що заявляє Кремль про перебіг мирних переговорів?