Складні та тривалі: Туск зробив заяву про мирні переговори
- Дональд Туск заявив, що переговори про мир в Україні ще далекі від завершення, незважаючи на участь США в гарантіях безпеки.
- Туск застеріг, що Росія може спробувати посіяти розбіжності між партнерами, щоб нав'язати свої умови мирного врегулювання.
Політик заявив, що мирні переговори щодо України залишаються складними та далекі від завершення, а ключові рішення ще не прийняті. Участь США у гарантіях безпеки сприймають як важливий сигнал, але конфліктні питання все ще потребують врегулювання.
Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у своїх соціальних мережах, передає 24 Канал.
Чому переговори далекі від завершення?
За словами Дональда Туска, Захід і Україна можуть зазнати поразки в переговорах. Це станеться якщо Росії вдасться посіяти розбіжності між партнерами та нав'язати власні умови мирного врегулювання.
Водночас польський прем'єр назвав заяву про готовність США долучитися до гарантій безпеки для України важливим і позитивним сигналом. Він підкреслив що попри це мирні переговори залишаються складними й ще далекі від завершення.
Нагадаємо! Раніше Володимир Зеленський заявляв, що мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки – на 100%.
Що заявляє Кремль про перебіг мирних переговорів?
Пєсков заявив, що Україна має вивести війська з Донбасу для зупинки війни. Кремль не коментує ідею створення вільної економічної зони на Донбасі та спільного управління ЗАЕС, а також нібито не обговорював різдвяне перемир'я з Трампом.
Путін і Трамп збираються поговорити після зустрічі із Зеленським. Кремль оцінить інформацію від США та запропонує свої варіанти мирного плану.