Участь громадян Китаю у війні проти України: в ISW оцінили ситуацію

8 квітня стало відомо, що воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. В Інституті вивчення війни прокоментували цей інцидент.

За словами Володимира Зеленського, воїни ЗСУ кількох останніх атак вийшли на контакт з групою з шести китайських бойовиків і захопили у полон двох з них. МЗС України тимчасового повіреного у справах Китаю у зв'язку з цим інцидентом, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Участь китайців у війні в Україні

Речниця Державного департаменту США Тамі Брюс 8 квітня охарактеризувала участь громадян Китаю як "тривожну" і заявила, що "Китай є головним помічником Росії" та "постачає майже 80 відсотків товарів подвійного призначення, які Москва потребує для ведення війни".

Інститут вивчення війни зафіксував повідомлення про те, що різні неназвані російські структури вербують вразливих мігрантів до окупаційної армії для участі у війні в Україні як у самій Росії, так і за кордоном.

Влада Індії у 2024 році розкрила, що деякі невстановлені російські організації керували мережею торгівлі людьми, яка заманювала індійських громадян до Росії під фальшивим приводом, а потім змушувала їх підписувати контракти з міноборони країни-агресорки для участі у війні проти України.

У жовтні 2024 року індійська та російська влада спільно працювали над репатріацією індійських громадян, які мимоволі вступили до російської армії. Китайська Народна Республіка могла б також продемонструвати, що уряд Китаю не причетний до участі своїх громадян у цій війні, вживши подібних заходів у майбутньому. Пекін наразі не надав офіційної реакції на ці повідомлення.