"Глибока стурбованість з приводу жертв": Китай в ООН засудив удар по Старобільську

Китай засудив удар по російських окупантах у Старобільську. Він "тягне" за Росією брехню, стверджуючи, що ЗСУ "атакували цивільних".

Про це заявив постійний представник Китаю при ООН Фу Цун на засіданні Радбезу ООН.

Що Китай сказав про удар по Старобільську?

Фу Цун заявив, що Китай взяв до відома повідомлення про атаку та висловлює "глибоку стурбованість з приводу жертв".

"Китай засуджує будь-які атаки, спрямовані проти невинних цивільних осіб", – заявив китайський постпред.

Він додав, що його країна не хоче бачити "затягування кризи" в Україні, загострення ситуації на фронті та величезні страждання людей.

Останнім часом сторони здійснюють часті та масштабні атаки з використанням безпілотників та ракет, піддаючи атакам дедалі більше житлових районів, шкіл і цивільної інфраструктури. Це дуже тривожна ситуація. Ми закликаємо сторони зберігати спокій і виявляти стриманість, суворо дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, ефективно захищати безпеку цивільного населення, припинити атаки на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, негайно деескалувати ситуацію на полі бою та докласти зусиль для відновлення надії на швидке повернення до миру,

– заявив Фу Цун.

Він також додав, що питання щодо України "перебуває на критичному етапі діалогу та переговорів".

За його словами, хоча динаміка переговорів сповільнилася і між сторонами залишаються значні розбіжності, у випадку продовження переговорів можна буде побачити "світанок миру".

Китаєць закликав Україну та Росію подвоїти свої зусилля, продемонструвати політичну волю, виявити гнучкість та серйозно ставитися до занепокоєнь один одного щодо безпеки, а ще якнайшвидше досягти "всеосяжної, тривалої та обов'язкової мирної угоди".

Варто зазначити, що Китай не реагує на цинічні атаки Росії по Україні, але реакція на приліт по російському штабу не забарилася.

Як повідомили у Генштабі, інформація про нібито ураження ЗСУ об'єктів цивільної інфраструктури є маніпулятивною. Україна завдає уражень лише по військовій інфраструктурі та об'єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

Сама Росія запевняє увесь світ, що був атакований студентський гуртожиток філії Луганського педагогічного університету. Путін навіть цинічно заявив, що "обмежитися заявами в такій ситуації неможливо", тож дав наказ міноборони підготувати удар по Україні.