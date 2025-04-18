Заглянула не у ту методичку: Захарова заплуталася у власній брехні, коментуючи удар по Сумах

4 квітня Росія завдала удару по Кривому Рогу, вбивши 20 людей, а 13 квітня вона атакувала Суми, внаслідок чого загинули 35 містян. Звісна річ, Кремль не визнав той факт, що цілеспрямовано бив по цивільних. Для кожної з атаки Москва вигадала дві брехливі версії . Якраз у них заплуталася Марія Захарова.

Представниця російського МЗС, коментуючи удар по Сумах, раптом озвучила не ту версію, яку мала б, передає 24 Канал.

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Захарова забрехалася

Говорячи про ракетний удар по Сумах 13 квітня, вона стверджувала, що ціллю атаки була нарада командирів ЗСУ із "західними інструкторами", які нібито проводили у ресторані "Магеллан".

Захарова забула, як мала збрехати: дивіться відео

Однак цей ресторан розташований у Кривому Розі – саме по цьому місту містом Росія запустила "Іскандер" ще 4 квітня. Тоді окупанти якраз і вигадали версію про зустріч українських військових і "натівських офіцерів" у місцевому закладі харчування. Втім, як показали камери відеоспостереження у момент удару у ресторані не було жодних нарад чи військових, а лише цивільні.

Що ж до обстрілу Сум у Вербну неділю, то і тут загарбники цинічно виправдалися. Мовляв, вони цілилися по черговому "зібранню українських воєначальників та західних колег". Жертвами росіян того дня стали майже лише самі цивільні.