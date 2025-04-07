У мережі з'явилося відео з ресторану RoseMarine (раніше називався "Магеллан") у момент прильоту. Саме тут, стверджували російські пабліки, проходила зустріч українських і натівських військових. І саме сюди, за словами пропагандистів, влучила ракета, передає 24 Канал.

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Викриття кремлівської брехні

Втім, оприлюднені кадри свідчать про те, що у момент удару у ресторані не було жодних військовослужбовців, але лише кілька цивільних.

Що відбувалося у ресторані під час атаки: дивіться відео

До слова, проєкт "Система" встановив, що 4 квітня у ресторані RosaMarine справді проходили заходи. Щоправда, це були форум б’юті-бізнесу Golden Snitch та святкування дня народження.

Про проведення форуму було повідомлено ще 24 лютого в Telegram-каналі об'єднання "Союз бізнесу Кривого Рогу" і в місцевих пабліках. За словами представника асоціації, захід тривав близько чотирьох годин, а основна частина гостей поїхала приблизно за 20 хвилин до атаки.

Відомо, що внаслідок удару постраждали дві дівчини – учасниці форуму.

Нагадаємо, що балістична ракета вбила 19 людей, серед яких 9 дітей.