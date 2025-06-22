"Це матиме довгострокові наслідки": Іран офіційно відреагував на атаку США

В Ірані заявили, що країна залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Також у Тегерані стверджують, що атака США матиме "довгострокові наслідки".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі на його сторінці в соцмережі Х.

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Як в Ірані коментують удар США

Аббас Арагчі заявив, що Сполучені Штати, як постійний член Ради Безпеки ООН, вчинили "серйозне порушення" Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

За словами глави МЗС Ірану, події цього ранку є "обурливими" та матимуть довгострокові наслідки. Він наголосив, що кожен член ООН має бути стурбований таким "надзвичайно небезпечним, протиправним і злочинним вчинком".

Відповідно до Статуту ООН та його положень, що дозволяють законну відповідь у порядку самооборони, Іран залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу,

– заявив Арагчі.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку на ядерні об'єкти в Ірані. За його словами, американські літаки вразили три об'єкти, зокрема Фордо, Натанз та Ісфахан.

Натомість Організація з атомної енергії Ірану після американських ударів заявила, що не дозволить зупинити розвиток своєї "національної промисловості", натякнувши на подальший ядерний розвиток країни.