Знищення іранської ППО важливіше за удари по ядерних об'єктах: аналіз Defense Express

Успішні атаки Ізраїлю послаблять Іран. У Defense Express вважають, що зачистка іранської ППО навіть важливіша, аніж удари по ядерних об'єктах.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Чому удари по іранській ППО дуже важливі

На думку експертів, Ізраїль відкрив шлях до методичного знищення іранських військових та промислових об'єктів.

"Операція Ізраїлю Rising Lion з ударами по Ірану виходить за межі лише ударів по ядерних об'єктах та ліквідацію керівників ядерної програми. ЦАХАЛ офіційно повідомив, що йому вдалось вивести з ладу систему протиповітряної оборони Ірану, що має більше значення", – мовиться в статті.

ЦАХАЛ заявляє про знищення десятків радіолокаційних станцій і пускових на заході Ірану. Ізраїль зможе панувати в іранському небі та вражати цілі звичайними боєприпасами, а не дорогими аеробалістичними ракетами. А от Тегеран не зможе захистити критичні військові об'єкти без системи протиповітряної оборони.

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Руйнування іранської системи ППО – це можливість методичного знищення іранського військово-промислового комплексу, а не разових акцій. Більше того стає можливим полювання на іранські пускові балістичних ракет та інших далекобійних засобів ураження. І ЦАХАЛ це вже демонструє,

– підсумовують експерти.

Таким чином, ізраїльські пілоти 200 винищувачів провели масштабну – й успішну – повітряну операцію проти Ірану.