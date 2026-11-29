Україна має законне право завдавати асиметричних ударів по військових силах Росії в будь-якій точці світу, заявив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу.

В ефірі 24 Каналу президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко проаналізував дипломатичний резонанс навколо ударів по російських суднах у порту Бенгазі в Лівії та реакцію міжнародної спільноти.

За його словами, перенесення бойових дій на російські військові об'єкти за межами регіону є логічним кроком у протистоянні переважаючим силам агресора.

Чому Україна діє асиметрично по всьому світу?

Боряченко переконаний, що Україна змушена діяти асиметрично через значну перевагу ворога в ресурсах, озброєнні та території. Росія переносить виробництва далеко від лінії фронту та знаходить можливості обходити санкції через треті країни.

Експерт наголосив, що ворожі сили мають відчувати наслідки своїх дій всюди, де б вони не намагалися базуватися або транспортувати озброєння.

Допоки росіяни продовжують терор проти мирного населення і захоплюють територію України, їм не буде місця, їм не буде спокою в жодному місці на планеті Земля і, мабуть, скоріше за все, дуже скоро і в космосі. Це певна еволюція асиметричної війни,

– каже Буряченко.

Він додав, що подібні спеціальні операції у Фінській затоці чи Лівії надсилають чіткий сигнал Кремлю. Вони мають стимулювати Москву до конструктивної дипломатичної позиції та припинення вогню хоча б на морі чи в енергетиці.

Олексій Буряченко проаналізував дипломатичний резонанс навколо ударів по російських суднах у Лівії: відео

Як Італія реагує на удари по флоту РФ у Лівії?

Коментуючи стриману позицію Рима, аналітик нагадав про історичні зв'язки Італії та Лівії, зокрема газопровід, питання контролю міграції та присутність невеликого італійського військового контингенту. Саме тому Рим намагається уникати виходу конфлікту за регіональні межі Середземномор'я.

Водночас чергове висловлення занепокоєння європейськими партнерами викликає запитання щодо солідарності та рішучості захищати спільні інтереси безпеки.

Набагато логічніше, якщо чесно, було б займати сильну позицію разом з Україною, унеможливити взагалі транспортування РФ зброї через цю акваторію і тим паче знаходження там російських військових кораблів. Оце була б позиція справедлива та суб'єктна від наших європейських партнерів,

– каже гість ефіру.

На думку Буряченка, публічні суперечки варто перевести в площину закритого діалогу. Це дозволить зберегти люфт для українського військово-політичного керівництва та зменшити спекуляції недружніх сил.

Раніше ми писали, чому ця операція викликала хвилю обурення в Італії, яка досі вважає північноафриканську країну своєю зоною впливу.

Як Кремль маніпулює інцидентом перед міжнародними самітами?

Російська пропаганда намагається використати удари в Бенгазі для звинувачень Києва в ескалації та намаганні зіткнути НАТО з Росією. За словами експерта, мета агресора полягає в тиску на США перед зустріччю G20 у Флориді.

Ціль росіян – використати чутливий інцидент, щоб натиснути на Сполучені Штати, аби ті тиснули на європейців і намагалися показати, що Україна нібито не хоче миру. Проте саме Київ пропонує конкретні формати перемир'я,

– зазначив експерт.

Аналітик також засумнівався в особистій присутності Владіміра Путіна на саміті лідерів у Маямі. Диктатор уникає дискомфортних міжнародних майданчиків із європейськими лідерами, тому РФ, найімовірніше, представить глава МЗС Сергєй Лавров.

Що відомо про компенсації та переговори з Лівією?

Щодо вимог лівійської сторони про відшкодування збитків після удару по російських суднах, то експерт висловив сумнів у їхній перспективності. Дипломатичні контакти вже тривають за посередництва партнерів.

Буряченко зазначив, що глава МЗС України Андрій Сибіга вже мав контакти з лівійським колегою. Усі гострі питання вирішуватимуться в непублічному діалозі за участю міжнародних партнерів, від яких залежить безпека самої Лівії.