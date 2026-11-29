В эфире 24 Канала президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко проанализировал дипломатический резонанс вокруг ударов по российским судам в порту Бенгази в Ливии и реакцию международного сообщества.

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По его словам, перенос боевых действий на российские военные объекты за пределами региона является логичным шагом в противостоянии превосходящим силам агрессора.

Почему Украина действует асимметрично по всему миру?

Боряченко убежден, что Украина вынуждена действовать асимметрично из-за значительного превосходства врага в ресурсах, вооружении и территории. Россия переносит производства вдали от линии фронта и находит возможности обходить санкции через третьи страны.

Эксперт подчеркнул, что вражеские силы должны ощущать последствия своих действий везде, где бы они ни пытались базироваться или транспортировать вооружение.

Пока россияне продолжают террор против мирного населения и захватывают территорию Украины, им не будет места, им не будет покоя ни в одном месте на планете Земля и, пожалуй, скорее всего, очень скоро и в космосе. Это своего рода эволюция асимметричной войны– говорит Буряченко.

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Он добавил, что подобные специальные операции в Финском заливе или Ливии посылают четкий сигнал Кремлю. Они должны подтолкнуть Москву к конструктивной дипломатической позиции и прекращению огня хотя бы на море или в энергетике.

Алексей Буряченко проанализировал дипломатический резонанс вокруг ударов по российским судам в Ливии: видео

Как Италия реагирует на удары по флоту РФ в Ливии?

Комментируя сдержанную позицию Рима, аналитик напомнил об исторических связях Италии и Ливии, в частности о газопроводе, вопросах контроля миграции и присутствии небольшого итальянского военного контингента. Именно поэтому Рим старается избежать выхода конфликта за региональные пределы Средиземноморья.

В то же время очередное выражение обеспокоенности европейскими партнерами вызывает вопросы относительно солидарности и решимости защищать общие интересы безопасности.

Гораздо логичнее, если честно, было бы занять твердую позицию вместе с Украиной, сделать невозможным вообще транспортировку РФ оружия через эту акваторию и тем более нахождение там российских военных кораблей. Вот это была бы справедливая и принципиальная позиция со стороны наших европейских партнеров– говорит гость эфира.

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По мнению Буряченко, публичные споры следует перевести в плоскость закрытого диалога. Это позволит сохранить пространство для маневра украинскому военно-политическому руководству и уменьшить спекуляции недружественных сил.

Ранее мы писали, почему эта операция вызвала волну возмущения в Италии, которая до сих пор считает североафриканскую страну своей зоной влияния.

Как Кремль манипулирует инцидентом перед международными саммитами?

Российская пропаганда пытается использовать удары в Бенгази для обвинений Киева в эскалации и попытках столкнуть НАТО с Россией. По словам эксперта, цель агрессора заключается в давлении на США перед встречей G20 во Флориде.

Цель россиян – использовать резонансный инцидент, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты, с тем чтобы те, в свою очередь, оказали давление на европейцев и попытались показать, что Украина якобы не хочет мира. Однако именно Киев предлагает конкретные форматы перемирия– отметил эксперт.

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Аналитик также выразил сомнение в личном присутствии Владимира Путина на саммите лидеров в Майами. Диктатор избегает неудобных международных площадок с участием европейских лидеров, поэтому РФ, скорее всего, будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Что известно о компенсациях и переговорах с Ливией?

Что касается требований " ливийской стороны о возмещении убытков" после удара по российским судам, то эксперт выразил сомнение в их перспективности. Дипломатические контакты уже ведутся при посредничестве партнеров.

Буряченко отметил, что глава МИД Украины Андрей Сибига уже контактировал с ливийским коллегой. Все острые вопросы будут решаться в закрытом диалоге с участием международных партнеров, от которых зависит безопасность самой Ливии.