"Я дуже злюся": Орбан показав відповідь Трампа на його лист зі скаргами на удари по "Дружбі"
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа Дональду Трампу зі скаргами на українські удари по нафтопроводу "Дружба".
- Трамп у відповідь написав, що "дуже злиться" через це, та попросив передати це ж повідомлення Словаччині.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа Дональду Трампу, де побідкався на українські удари по нафтопроводу "Дружба" у Росії. У відповідь президент США нібито написав, що "дуже злиться" через це.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex та Magyar Nemzet.
Що Трамп відповів Орбану на скарги щодо ударів по "Дружбі"?
Видання зазначає, що Орбан оприлюднив допис у соцмережах так званого "Клубу борців" – закритої онлайн-ініціативи, яка має залучити сто тисяч цифрових активістів для підтримки партії "Фідес" напередодні виборів.
ЗМІ зазначають, що цей проєкт працює лише за запрошеннями та покликаний протидіяти впливу опозиційних партій у соцмережах.
У листі угорський прем'єр скаржився, що "українці постійно обстрілюють нафтопровід "Дружба"" і нібито "те саме зробили з "Північним потоком"". Він також звернувся до американського президента по допомогу і побажав Дональду Трампу успіхів у пошуку миру.
У нашого сусіда триває війна. Якщо хтось думав, що це десь далеко, то російська ракетна атака по Мукачеву могла його протверезити. Ця війна становить безпосередню й постійну загрозу для Угорщини та угорців – і на Закарпатті, і в самій Угорщині. Тільки мир!
– написав Орбан.
Глава угорського уряду також оприлюднив фото із відповіддю президента США, де той написав чорним маркером великими літерами наступне: "Мені неприємно це чути. Я дуже злюся через це. Передай це Словаччині. Ти – мій великий друг".
Відповідь Трампа до Орбана щодо українських ударів по нафтопроводу "Дружба" / Фото з фейсбук-сторінки Віктора Орбана
Чому Угорщина бідкається через зупинення постачання нафти з Росії?
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що 21 серпня українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча", яка є частиною нафтопроводу "Дружба", у Брянській області Росії. Там сталася пожежа.
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що постачання нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба" зупинилося. За словами глави угорського МЗС, це нібито "спроба втягнути країну у війну".
Також в Угорщині та Словаччині жалілися, що постачання нафти через нафтопровід "Дружба" можуть бути призупинені щонайменше на 5 днів. Країни також закликали Європейську комісію гарантувати безпеку постачань.