Просили Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ: Трамп відтермінував удари США по Ірану

Дональд Трамп заявив, що відкладає запланований на 19 травня військовий удар по Ірану на тлі прохань лідерів Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ. Водночас президент наголосив, що американські сили залишаються у стані бойової готовності.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Чому Трамп відтермінував удари по Ірану?

Лідери Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів звернулись до Трампа із проханням утриматись від запланованого військового удару по Ірану. Вони зауважили, що наразі тривають активні переговори і є шанс досягнути реальної угоди. На їхню думку, майбутні домовленості можуть бути прийнятними як для Сполучених Штатів, так і для усіх країн Близького Сходу та за його межами.

Трамп вкотре наголосив, що важливою умовою цієї угоди є повна відмова Ірану від ядерної зброї.

Ця угода, що важливо, включатиме ВІДСУТНІСТЬ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ІРАНУ!,

– написав він.

За словами американського президента, з поваги до вищезгаданих лідерів США не проводитимуть заплановану атаку на Іран. Разом із тим Трамп підкреслив, що американські сили залишаються готовими для повномасштабних дій, якщо прийнятної угоди не буде досягнуто.

Важливо! Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман у коментарі 24 Каналу пояснив, як від війни на Близькому Сході страждає Україна. За його словами, економіка Росії залежна від доходів від експорту нафти та газу. Й попри системні атаки України на російські НПЗ – Кремль продовжує заробляти, оскільки ціни на ці продукти постійно зростають через війну на Близькому Сході. Також варто зауважити, що росіяни все ж мають ресурси та потужності, аби відновлювати об'єкти, які пошкодила чи зруйнувала Україна.

Що цьому передувало?

Раніше ЗМІ писали, що на тлі розчарувань процесом переговорів щодо війни на Близькому Сході Дональд Трамп "серйозніше, ніж протягом останніх тижнів", роздумує над відновленням масштабних бойових дій.

Нагадаємо, що нещодавню відповідь Ірану на пропозицію щодо перемир'я Трамп назвав "неприйнятною". Тож у Білому домі з'явився сумнів, чи взагалі Іран готовий по реального миру.

Видання The New York Times із посиланням на власні джерела зазначало, що після повернення Трампа із Китаю найближчі його радники підготували детальні плани відновлення військових ударів на випадок, якщо дипломатичні переговори остаточно зайдуть у глухий кут.

Тоді як чиновники із Близького Сходу зауважили, що США та Ізраїль ведуть найінтенсивнішу підготовку з моменту перемир'я – до можливого відновлення ударів вже цього тижня.

Наразі у регіоні дислоковано близько 5 000 морських піхотинців та 2 000 десантників 82-ї повітрянодесантної дивізії.

Іран погодився відмовитись від урану: яку умову назвав?

Іранський режим передав пакистанськими посередниками відповідь на мирну пропозицію США. ЗМІ пишуть, що в рамках угоди Іран готовий лише заморозити, а не повністю зупинити свою ядерну програму. Також у Тегерані повідомили про готовність передати 400 кілограмів високозбагаченого урану, однак не США, а Росії.

У відповіді тако мовилось про Ормузьку протоку, зокрема Іран пропонує поетапне та контрольоване відкриття Ормузької протоки за участі посередників Пакистану та Оману.

Оновлена іранська пропозиція загалом передбачає довготривале поетапне перемир'я із політичними формулюваннями, які дозволили б Тегерану "зберегти обличчя".