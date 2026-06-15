Трамп залишив складні питання "на потім": що відомо про ключові пункти угоди між США та Іраном

США та Ірану знадобилося понад два місяці складних і напружених переговорів, щоб домовитися про припинення бойових дій та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Однак попереду сторони чекає найскладніший етап.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

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Чи матиме успіх угода між США та Іраном?

Увечері 15 червня США та Іран оголосили про попередню домовленість. Вона передбачає 60 днів на узгодження спірних питань щодо іранської ядерної програми, а меморандум про взаєморозуміння сторони планують підписати 19 червня.

Водночас цей проміжок часу свідчить про те, що окремі положення документа могли залишитися неузгодженими, а сам процес підписання ще може зірватися. Уже зараз між сторонами виникають розбіжності щодо того, чого саме вдалося досягти, а додатковим ризиком залишається конфлікт між Ізраїлем і Ліваном.

Трамп вважає, що ця домовленість стане початком процесу, який приведе до миру на Близькому Сході.

Однак критики наголошують, що угода може виявитися лише тимчасовою паузою, адже сторони досі не продемонстрували готовності до компромісів щодо ключових питань – економіки Ірану, майбутнього його ядерної програми та розвитку балістичних ракет.

Не виключено, що вони можуть укласти тимчасову угоду про відновлення протоки. Окрім цього, всеохопна угода зараз неможлива,

– сказав директор досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса Майкл О'Хенлон.

Як зазначають аналітики, додатковою проблемою залишається взаємна недовіра між Вашингтоном і Тегераном. У США підозрюють, що Іран може спробувати відновити свою ядерну програму, тоді як в Ірані нагадують, що Сполучені Штати двічі завдавали ударів по країні під час переговорів.

Ми зіткнулися з ворогами, які не упустять жодної можливості завдати удару по Ісламській Республіці. Навіть якщо 60-денні переговори призведуть до остаточної угоди з Іраном, країна залишатиметься готовою до будь-якої змови своїх ворогів,

– заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.

Під питанням також залишається роль Конгресу США. Американські законодавці наголошують, що масштабне пом'якшення санкцій проти Ірану вимагатиме схвалення Сенату.

Невирішеними залишаються й питання, на яких роками наполягали американські "яструби". Йдеться про іранську балістичну програму та підтримку "Хезболли" і ХАМАС.

Ще одним непередбачуваним чинником залишається прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Він давно скептично ставиться до можливості укладення угоди між США та Іраном, яка б задовольнила ізраїльську сторону. Останніми днями Трамп відкрито демонстрував роздратування діями Нетаньягу та заявив, що вимагав від Ізраїлю припинити атаки на Ліван, які ускладнювали переговорний процес.

За словами експертів, Трампу доведеться або стримувати Нетаньягу, або пропонувати Ірану додаткові поступки, щоб заохотити Тегеран до стриманості.

Експерт Атлантичної ради Нейт Свансон також наголосив, що механізми відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку досі остаточно не погоджені. На його думку, рух суден дійсно пожвавиться, однак ситуація залишається вкрай крихкою.

Нагадаємо, офіційна церемонія підписання угоди відбудеться у п'ятницю, 19 червня, у Швейцарії. Наступними кроками впродовж тижня також має бути серія зустрічей – вони мають закласти основу для майбутніх подій.