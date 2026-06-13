Мадяр заявив про "історичну угоду" з Україною щодо Закарпаття

Угорщина заявила про завершення багаторічної суперечки щодо прав національної меншини на Закарпатті та досягнення домовленості з цього приводу з Україною.

Відповідну інформацію повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє DailyNewsHungary.

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Чого досягли Україна та Угорщина?

Україна взяла на себе зобов'язання виконати всі положення домовленостей та включила їх до плану дій щодо забезпечення прав національних меншин у рамках переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу.

"Історична угода між Угорщиною та Україною стосовно освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади в Закарпатті набула чинності", – цитує видання повідомлення угорського прем'єр-міністра.

За його словами, виконання Києвом взятих зобов'язань перебуватиме під контролем європейських інституцій. Таким чином відтепер як Європейська комісія, так і Європейська рада стежитимуть за дотриманням домовленостей.

Він додав, що невиконання зобов'язань стосовно прав національних меншин може ускладнити її подальший рух до членства в ЄС, і наголосив, що його уряду вдалося досягти результату, якого не отримав попередній уряд.

За кілька тижнів нам вдалося розв'язати питання, яке уряд Орбана не зміг вирішити за десять років,

– заявив він.

Після досягнення домовленостей Угорщина підтримала відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. Водночас Мадяр зауважив, що процес повноправного членства може тривати багато років.

Нагадаємо, минулого тижня між країнами пройшли технічні консультації. Під час діалогу вдалося погодити 10 із 11 вимог Будапешта. Найважчим було питання представництва національних меншин у Верховній Раді.