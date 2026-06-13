Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает DailyNewsHungary.

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Чего добились Украина и Венгрия?

Украина взяла на себя обязательство выполнить все положения договоренностей и включила их в план действий по обеспечению прав национальных меньшинств в рамках переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз.

"Историческое соглашение между Венгрией и Украиной относительно образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины в Закарпатье вступило в силу", – цитирует издание сообщение венгерского премьер-министра.

По его словам, выполнение Киевом взятых обязательств будет находиться под контролем европейских институтов. Таким образом, отныне как Европейская комиссия, так и Европейский совет будут следить за соблюдением договоренностей.

Он добавил, что невыполнение обязательств в отношении прав национальных меньшинств может затруднить дальнейшее продвижение страны к членству в ЕС, и подчеркнул, что его правительству удалось достичь результата, которого не добилось предыдущее правительство.

За несколько недель нам удалось решить вопрос, который правительство Орбана не смогло решить за десять лет,

– заявил он.

После достижения договоренностей Венгрия поддержала открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС. В то же время Мадьяр отметил, что процесс полноправного членства может длиться много лет.

Напомним, на прошлой неделе между странами прошли технические консультации. В ходе диалога удалось согласовать 10 из 11 требований Будапешта. Самым сложным был вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде.