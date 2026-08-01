США можуть зайти в Україну в будь-який момент: Трамп назвав дуже дивну причину

Американський президент зробив нову абсурдну заяву. Він заявив, що США можуть зайти в Україну в будь-який момент

Про це він сказав у ефірі America's voice.

Що сказав Трамп?

Дональд Трамп нагадав, що США мають підписану з Україною угоду щодо рідкісноземельних ресурсів. Зазначимо, що обидві країни підписали угоду про корисні копалини у 2025 році.

Американський президент сказав, що українські землі є дуже багатими. За його оцінкою, вартість доступу до ресурсів може перевищувати 300 мільярдів доларів.

Очільник США зробив скандальну заяву, в якій поділився своїми уявленнями про угоду.

Ми можемо приїхати туди в будь-який час і забрати практично все, що захочемо,

– заявив Трамп.

Також він додав, що це дуже вигідна угода. Водночас в документі не написано нічого з того, про що сказав очільник Білого дому.

Нагадаємо, що експрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бессент підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна 30 квітня 2025 року. Цей документ передбачав створення фонду, який залучатиме глобальні інвестиції в українську економіку.