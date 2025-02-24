Об этом он заявил в эфире America's Voice.

Что сказал Трамп?

Дональд Трамп напомнил, что у США есть подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных ресурсах. Отметим, что обе страны подписали соглашение о полезных ископаемых в 2025 году.

Американский президент заявил, что украинские земли очень богаты. По его оценке, стоимость доступа к ресурсам может превышать 300 миллиардов долларов.

Глава США сделал скандальное заявление, в котором поделился своими представлениями о соглашении.

"Мы можем приехать туда в любое время и забрать практически все, что захотим,

– заявил Трамп.

Также он добавил, что это очень выгодная сделка. В то же время в документе не написано ничего из того, о чем сказал глава Белого дома.

Напомним, что экс-премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент подписалисоглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина 30 апреля 2025 года. Этот документ предусматривал создание фонда, который будет привлекать глобальные инвестиции в украинскую экономику.