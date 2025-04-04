Україна та Росія "далекі" до укладення угоди про мир, – МЗС Туреччини

Будь-яку потенційну мирну угоду між Україною і Росією буде "важко перетравити", проте це все одно буде краще, ніж смерті та руйнування. Водночас сторони далекі до її укладення.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Турецький міністр запевнив, що Анкара підтримує американську ініціативу стосовно закінчення війни в Україні, проте, на його думку, наразі сторони залишаються "трохи далекими" від досягнення потенційної мирної угоди.

Буде надзвичайно складно "перетравити" будь-яку пропозицію. Але коли ми дивимося на інший варіант, який несе більше смертей і руйнувань, я думаю, що будь-які умови, які ми маємо... будуть більш розумними,

– заявив він.

Коментуючи можливі гарантії безпеки для України, Хакан Фідан сказав, що без підтримки Вашингтону Європа не зможе їх надати. Втім, він визнав їхню потребу як фактор стримування задля уникнення відновлення бойових дій.

За його словами, наразі докладають великих зусиль, аби знову залучити американську сторону до підтримки у питанні безпеки України. Окремо він наголосив, що всі сторони, зокрема, і Росія будуть зобов'язані поважати будь-яку остаточну угоду.

Крім вищезгаданого, керівник турецького дипломатичного відомства вкотре повторив пропозицію Анкари прийняти представників Росії та України на території своєї країни для проведення можливих мирних переговорів між обома сторонами.

До слова, нещодавно Володимир Зеленський повідомляв, що США обговорять з Саудівською Аравією, Туреччиною та Європою можливість моніторингу "енергетичного перемир'я" між Україною та Росією. Анкара може слідкувати за Чорним морем.