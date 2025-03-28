Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, 28 березня, передає 24 Канал.

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Хто здійснюватиме моніторинг дотримання домовленостей

Президент наголосив, що моніторинг за дотриманням є ключовим аспектом через негативний досвід України у питанні будь-яких домовленостей з Росією. За його словами, США проведуть внутрішні консультації, а потім обговорять це з Туреччиною, Саудівською Аравією та деякими європейськими країнами.

Я не знаю результатів цих розмов, поки що американські партнери нам про це не сказали, але вони це озвучили, і ми їм озвучили, що без моніторингу працювати не буде,

– заявив він.

За його словами, в України є свій моніторинг, завдяки якому є можливість сказати, якщо Росія порушує свої зобов'язання щодо перемир'я у питанні ударів по енергетиці перед американською стороною. Володимир Зеленський сказав, що у Вашингтона та Москви були свої обговорення з цього приводу.

"Американська сторона передала нам, що з моменту публікації цього документу, який був під час другої зустрічі в Саудівській Аравії, з цього моменту наступає домовленість. І навіть в цьому різниця в позиціях США і росіян. Росіяни кажуть про 18 березня, начебто якихось їх домовленостей з Америкою, забуваючи, що війна не у них з Америкою, а проти України", – наголосив глава держави.

Він додав, що попросив міністра оборони України Рустема Умєрова передати контактерам із США всі докази зриву зобов'язань, зафіксовані рятувальниками та правоохоронцями, які на себе брала країна як гарантер і медіатор. Водночас президент висловив сумнів у потребі залучення Саудівської Аравії.

Які країни розглядає Україна

При всій повазі до лідера Саудівської Аравії, у мене дуже хороші відносини з принцом, але вони не можуть моніторити енергетику у нас. Бо засоби, бо розвідка, бо відповідні професійні енергетики – я думаю, у них точно немає, принаймні в Україні у них немає. Я був здивований цією пропозицією,

– заявив Володимир Зеленський.

Водночас ідею стосовно того, що однією з країн, яка може моніторити безпеку в Чорному морі, може бути Туреччина, український президент назвав логічною.

"Ми завжди говорили, що моніторити можуть США, британці, французи, плюс країни Чорноморського узбережжя - і румуни, і болгари, це для нас абсолютно зрозуміло. Я не бачу проблем, якщо є бажання", – резюмував він.

До слова, Зеленський повідомив, що Росія 28 березня здійснила атаку на газову інфраструктуру України, попри домовленості щодо перемир'я. Унаслідок обстрілу пошкоджено газодобувні потужності. США, які є посередником у переговорах України та Росії, уже знають про цю атаку.